Иванов Кондратий
Место рождениядер. Верхние Шурщирма, Красноармейского района чувашской Республики
Дата рождения1885
Дата смерти07.08.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Верхние Шурщирма, Красноармейского района чувашской Республики
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кондратьева Федора Кондратьевна
Мать ребёнка: Анисия
Смерть
07.08.1923