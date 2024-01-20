Иванов Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Кондратий

Место рождения

дер. Верхние Шурщирма, Красноармейского района чувашской Республики

Дата рождения

1885

Дата смерти

07.08.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Верхние Шурщирма, Красноармейского района чувашской Республики
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кондратьева Федора Кондратьевна

Мать ребёнка: Анисия

Смерть
07.08.1923
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