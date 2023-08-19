Карлова (Мелихова) Фиона Михайлова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мелихов Михаил Федоров
Мать: Мелихова Мария Васильева
Бракосочетание
27.10.1902
Муж: Карлов Иван Васильев
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Карлов Иван Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев
Рождение ребёнка
02.10.1910
Сын: Карлов Яков Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев
Рождение ребёнка
21.10.1912
Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев
Смерть
Неизвестно