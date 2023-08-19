Карлова (Мелихова) Фиона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Мелихова) Фиона Михайлова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мелихов Михаил Федоров

Мать: Мелихова Мария Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1902

Муж: Карлов Иван Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Карлов Иван Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1910

Сын: Карлов Яков Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1912

Сын: Карлов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Карлов Иван Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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