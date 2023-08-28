Мелихова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Карлова Фиона Михайлова

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Устинья Михайлова

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.01.1888

Сын: Мелихов Савелий Михайлов

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1890

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1891

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1894

Сын: Мелихов Елеазар Михайлов

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Мелихов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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