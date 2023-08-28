Мелихова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Карлова Фиона Михайлова
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Устинья Михайлова
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
11.01.1888
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
20.01.1890
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
17.08.1891
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
01.08.1894
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
22.02.1903
Отец ребёнка: Мелихов Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно