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Мясников Федор Севастьянов

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Мясников Севастьян Флоров

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Мясникова Екатерина Алексеева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 180
Упоминание
13.12.1897 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 173 рождения сына Павла
Смерть
Неизвестно
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