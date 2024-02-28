Мясников Федор Севастьянов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: Мясников Севастьян Флоров
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 180
Упоминание
13.12.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 173 рождения сына Павла
Смерть
Неизвестно