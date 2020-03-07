Чумакова Козина Валентина Степанова
Место рождениясело Владимировка Широкопадский район Сахалинская область
Дата рождения10.03.1932
Дата смерти07.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаков Владимир Петрович
Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
07.03.2020