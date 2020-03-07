Чумакова Козина Валентина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Козина Валентина Степанова

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Место рождения

село Владимировка Широкопадский район Сахалинская область

Дата рождения

10.03.1932

Дата смерти

07.03.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932

Отец: Козин Степан Максимович

Мать: Козина (Чернокозова) Анастасия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумаков Владимир Петрович

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
07.03.2020

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