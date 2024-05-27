Копейкина Настаья Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1834 ст.
Отец ребёнка: Копейкин Осип Алексеев
д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Рождение ребёнка
09.01.1836 ст.
Сын: Копейкин Ефим Осипов (Иосифов)
Отец ребёнка: Копейкин Осип Алексеев
д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Смерть
Неизвестно