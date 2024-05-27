Копейкина Настаья Патрикеева 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина Настаья Патрикеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Епанчинцов Патрикей Дмитриев

Мать: Епанчинцова (Копейкина) Ульяна Симонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Осип Алексеев

Рождение ребёнка
06.11.1834 ст.

Сын: Копейкин Михаил Осипов

Отец ребёнка: Копейкин Осип Алексеев

д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Рождение ребёнка
09.01.1836 ст.

Сын: Копейкин Ефим Осипов (Иосифов)

Отец ребёнка: Копейкин Осип Алексеев

д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Смерть
Неизвестно

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