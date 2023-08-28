Рублева (Мелихова) Наталья Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти02.08.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мелихов Ульян Федоров
Мать: Мелихова Варвара Петрова
Рождение ребёнка
08.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублев Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублев Василий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1989