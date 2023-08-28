Рублева (Мелихова) Наталья Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Мелихова) Наталья Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.08.1989

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мелихов Ульян Федоров

Мать: Мелихова Варвара Петрова

Рождение ребёнка
08.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Василий Никифоров

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Василий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Василий Никифоров

Смерть
02.08.1989
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