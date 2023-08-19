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Рублев Василий Никифоров

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Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.03.1912

Дата смерти

19.02.1982

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912

Отец: Рублев Никифор Иванов

Мать: Рублева Ксения Семенова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Наталья Ульяновна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Наталья Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Наталья Ульяновна

Смерть
19.02.1982
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