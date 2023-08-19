Рублев Василий Никифоров
Место рождения
Дата рождения05.03.1912
Дата смерти19.02.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912
Отец: Рублев Никифор Иванов
Мать: Рублева Ксения Семенова
Рождение ребёнка
08.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Наталья Ульяновна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Наталья Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1982