Козлова (Любимова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Любимова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

14.03.1917

Дата смерти

31.08.1979

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917

Отец: Любимов Иван Артемьевич

Мать: Любимова Васса Васильевна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
22.04.1936

Муж: Козлов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Артемий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.08.1979
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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