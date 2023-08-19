Козлова (Любимова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1917
Дата смерти31.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917
Отец: Любимов Иван Артемьевич
Бракосочетание
22.04.1936
Рождение ребёнка
08.07.1937
Рождение ребёнка
04.07.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.08.1979
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область