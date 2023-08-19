Любимов Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1884
Дата смерти13.03.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1884
Отец: Любимов Артемий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Веденеева Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1914
Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1917
Дочь: Козлова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.03.1973
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область