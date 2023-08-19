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Любимов Иван Артемьевич

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.05.1884

Дата смерти

13.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1884

Отец: Любимов Артемий Михайлович

Мать: не указана

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Веденеева Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Любимов Петр Иванович

Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1917

Дочь: Козлова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Любимов Никита Иванович

Мать ребёнка: Любимова Васса Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.03.1973
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область