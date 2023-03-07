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Мамаев Роман Лаврентивич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

17.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Мамаев Лаврентий Васильевич

Мать: Мамаева Евдокия Ионина

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Мамаева Анна Яковлева

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
27.09.1859

Сын: Мамаев Яков Романович

Мать ребёнка: Мамаева Анна Яковлева

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Мамаев Яков Романович

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Елизарова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1885

Сын: Мамаев Афанасий Романович

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Елизарова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Анисия Романовна

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Елизарова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Пелагея Елизарова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.12.1890
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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