Мамаев Роман Лаврентивич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти17.12.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
09.11.1858
Жена: Мамаева Анна Яковлева
1 брак
Рождение ребёнка
27.09.1859
Мать ребёнка: Мамаева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Елизарова
Рождение ребёнка
28.04.1885
Сын: Мамаев Афанасий Романович
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Елизарова
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Анисия Романовна
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Елизарова
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1890