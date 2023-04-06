Егорьичев Петр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти26.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
?.09.1838
Вотчин наследниц Яковлева села Великого крестьянина Егора Васильева Егорьичева сын Петр, холостой, с девицей того же села Анной Васильевай, дочерью того же села крестьянина Василия Холопова Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1841
Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Егорьичев Александр Петров
Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева
Рождение ребёнка
17.10.1848
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева
Рождение ребёнка
23.05.1850
Дочь: Шабалина Александра Петрова
Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева
Рождение ребёнка
03.11.1852
Дочь: Околухина Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева
Рождение ребёнка
11.09.1858
Дочь: Елисавета Петрова
Мать ребёнка: 2 Жена Егорьичева Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: 2 Жена Егорьичева Пелагея Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1880
Причина смерти: от старости