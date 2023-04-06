Егорьичев Петр Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорьичев Петр Егоров

Егорьичев Петр Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

26.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Егорьичев Егор Васильев

Мать: Егорьичева Матрона Иванова

Бракосочетание
?.09.1838

Жена: Егорьичева Анна Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Вотчин наследниц Яковлева села Великого крестьянина Егора Васильева Егорьичева сын Петр, холостой, с девицей того же села Анной Васильевай, дочерью того же села крестьянина Василия Холопова Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1841

Сын: Егорьичев Алексей Петров

Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Егорьичев Александр Петров

Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева

Рождение ребёнка
17.10.1848

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.05.1850

Дочь: Шабалина Александра Петрова

Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1852

Дочь: Околухина Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Егорьичева Анна Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1858

Дочь: Елисавета Петрова

Мать ребёнка: 2 Жена Егорьичева Пелагея Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: 2 Жена Егорьичева Пелагея Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2 Жена Егорьичева Пелагея Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.02.1880
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close