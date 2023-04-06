Егорьичева Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1814
Дочь: Егорычева Анна Егорова
Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долныгина Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно