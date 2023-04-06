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Егорьичева Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Егорьичев Евграф Егоров

Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1814

Дочь: Егорычева Анна Егорова

Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Егорьичев Петр Егоров

Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долныгина Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егорьичев Егор Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорьичев Егор Васильев

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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