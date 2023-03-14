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Карпов Денис Алексеевич

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Место рождения

с.Кобызево

Дата рождения

1761

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кобызево
Рождение ребёнка
1789

Сын: Карпов Карп Денисович

Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна

с.Кобызево
Рождение ребёнка
1790

Сын: Карпов Федор Денисович

Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна

с.Кобызево
Рождение ребёнка
1793

Сын: Карпов Агафья Денисович

Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна

с.Кобызево
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Денисовна

Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна

с.Кобызево
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марья Денисовна

Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна

с.Кобызево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна

Смерть
1820
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