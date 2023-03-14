Карпов Денис Алексеевич
Место рожденияс.Кобызево
Дата рождения1761
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Кобызево
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна
с.Кобызево
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна
с.Кобызево
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна
с.Кобызево
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Денисовна
Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна
с.Кобызево
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марья Денисовна
Мать ребёнка: Карпова Аксинья (Устинья) Якимовна
с.Кобызево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820