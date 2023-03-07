Трегубов Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Трегубов Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Трегубов Григорий Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Трегубов Николай Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Григорьева
Смерть
Неизвестно