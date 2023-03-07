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Трегубов Василий Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Трегубов Андрей

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Трегубов Григорий Васильев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Трегубов Стефан Васильев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Трегубов Николай Васильев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Трегубов Фёдор Васильев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трегубов Захар Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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