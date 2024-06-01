Смирнов Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Смирнов Карп Андреевич
Мать: Смирнова Ксенья
ГАСО, рев1834, 19об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-30л
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна
ГАСО, 179-1-213-29об
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна
ГАСО, 179-1-213-29об
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: (Смирнова) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна
ГАСО, 179-1-213-30л
Смерть
Неизвестно