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Смирнов Иван Карпович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Смирнов Карп Андреевич

Мать: Смирнова Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 19об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-30л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Парамон Иванович

Мать ребёнка: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-29об
Рождение ребёнка
1855

Сын: Смирнов Федор Иванович

Мать ребёнка: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-29об
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: (Смирнова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова (Коробейникова) Марфа Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-30л
Смерть
Неизвестно

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