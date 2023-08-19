Филиппов Анисим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Анисим Филиппович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
21.01.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак 21/01/1902 Чермы Алексей Михайлович 20 Чермы Александра Филипповна 18 по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по ж... Показать все
Поручитель
03.02.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак 03/02/1902 Чермы Иван Александрович 26 Лаптовицы Евдокия Тимофеевна 22 по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Илья Афанасьевич по невесте ... Показать все
Поручитель
26.01.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 26.01.1904 Татьянкина крестьянин Григорий Николаевич Верхоляне крестьянская дочь Мария Ивановна по жениху Чермы крестьянин Иван Александрович по жениху Чермы крестьянин Анисим ... Показать все
Бракосочетание
До 1905

Жена: Филиппова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
14.03.1906 ст.

Дочь: Дарья Онисимовна

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.03.1906 Чермы Дарья Онисимовна Чермы отец крестьянин Онисим Филиппович Чермы мать жена Параскева Косьминична Калихновщины крестьянин Василий Васильевич Барулина крестьян... Показать все
Восприемник
15.08.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб... Показать все
Поручитель
28.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Григорий Александрович Бешкино 2-е крестьянская девица Мария Тимофеевна по жениху Чермы крестьянин Онисим Филиппович по жениху Чермы... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Филиппов Федор Анисимович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Филиппов Павел Анисимович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ранение
18.06.1917 ст.
Контужен 92-й пехотный Печорский полк Место выбытия дивизионный лазарет Дата события 18.06.1917 Место события Обренчевский лес
Рождение ребёнка
1920

Сын: Филиппов Петр Анисимович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11815866/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3A... Показать все
Смерть
Неизвестно
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