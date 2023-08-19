Филиппов Анисим Филиппович
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
21.01.1902 ст.
Афанасьевская церковь Брак 21/01/1902 Чермы Алексей Михайлович 20 Чермы Александра Филипповна 18 по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по ж... Показать все
Поручитель
03.02.1902 ст.
Афанасьевская церковь Брак 03/02/1902 Чермы Иван Александрович 26 Лаптовицы Евдокия Тимофеевна 22 по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Илья Афанасьевич по невесте ... Показать все
Поручитель
26.01.1904 ст.
Пятницкая церковь 26.01.1904 Татьянкина крестьянин Григорий Николаевич Верхоляне крестьянская дочь Мария Ивановна по жениху Чермы крестьянин Иван Александрович по жениху Чермы крестьянин Анисим ... Показать все
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
14.03.1906 ст.
Дочь: Дарья Онисимовна
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична
Ильинская церковь, Черма 14.03.1906 Чермы Дарья Онисимовна Чермы отец крестьянин Онисим Филиппович Чермы мать жена Параскева Косьминична Калихновщины крестьянин Василий Васильевич Барулина крестьян... Показать все
Восприемник
15.08.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб... Показать все
Поручитель
28.01.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Григорий Александрович Бешкино 2-е крестьянская девица Мария Тимофеевна по жениху Чермы крестьянин Онисим Филиппович по жениху Чермы... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Сын: Филиппов Федор Анисимович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1914
Сын: Филиппов Павел Анисимович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична
Ранение
18.06.1917 ст.
Контужен 92-й пехотный Печорский полк Место выбытия дивизионный лазарет Дата события 18.06.1917 Место события Обренчевский лес
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Кузьминична
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11815866/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3A... Показать все
Смерть
Неизвестно