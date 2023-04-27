Трубецкая (Кониар) Елизавета Маврикиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Кониар) Елизавета Маврикиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1834

Дата смерти

12.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1834

Отец: Кониар Маврикий (Моисей) Яковлевич

Мать: Кониар Елизавета Александровна

Бракосочетание
20.07.1856

Муж: Трубецкой Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1864

Дочь: Вельяминовa Александра Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Васильевич

Смерть
12.01.1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Около 14.01.1911
Ялта, Ялта, Республика Крым
Аутка
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