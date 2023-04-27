Трубецкая (Кониар) Елизавета Маврикиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1834
Дата смерти12.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1834
Бракосочетание
20.07.1856
Рождение ребёнка
20.01.1864
Дочь: Вельяминовa Александра Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Васильевич
Смерть
12.01.1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Около 14.01.1911
Ялта, Ялта, Республика Крым
Аутка