Кониар Маврикий (Моисей) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кониар Маврикий (Моисей) Яковлевич

Место рождения

Berlin, Berlin Germany

Дата рождения

1782

Дата смерти

21.02.1848

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кон Яков

Мать: Кон София

Berlin, Berlin Germany
Бракосочетание
04.04.1821

Жена: Кониар Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1834

Дочь: Трубецкая Елизавета Маврикиевна

Мать ребёнка: Кониар Елизавета Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
финансист, administrator; bankier; dziedzic dóbr ziemskich, Sęczys, Szl. wylegit.
Смерть
21.02.1848
Dresden, SN Germany
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