Кониар Маврикий (Моисей) Яковлевич
Место рожденияBerlin, Berlin Germany
Дата рождения1782
Дата смерти21.02.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1821
Рождение ребёнка
03.11.1834
Дочь: Трубецкая Елизавета Маврикиевна
Мать ребёнка: Кониар Елизавета Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
финансист, administrator; bankier; dziedzic dóbr ziemskich, Sęczys, Szl. wylegit.
Смерть
21.02.1848
Dresden, SN Germany