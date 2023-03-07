Щипакина (Власова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Власова) Ольга

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1884

Отец: Власовъ Архипъ

Мать: Власова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1906

Муж: Щипакинъ Паѵелъ

Рождение ребёнка
18.06.1906

Сын: Щипакинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Щипакинъ Павелъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: Щипакина Екатерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1911

Сын: Щипакинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1913

Дочь: Щипакина Клавдія

Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1915

Сын: Щипакинъ Василій

Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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