Щипакина (Власова) Ольга
Место рождения
Дата рождения09.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1884
Отец: Власовъ Архипъ
Мать: Власова Пелагея
Бракосочетание
25.01.1906
Муж: Щипакинъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
18.06.1906
Сын: Щипакинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
02.10.1907
Сын: Щипакинъ Павелъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: Щипакина Екатерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
21.06.1911
Сын: Щипакинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
08.05.1913
Дочь: Щипакина Клавдія
Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
29.04.1915
Сын: Щипакинъ Василій
Отец ребёнка: Щипакинъ Паѵелъ