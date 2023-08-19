Тимофеева (Рощупкина) Зинаида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Рощупкина) Зинаида Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894

Отец: Рощупкин Иван Максимов

Мать: Рощупкина Елизавета Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.06.1911

Муж: Тимофеев Василий Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Тимофеев Виктор Васильев

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Максимов

Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.11.1913

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Максимов

Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1916

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Максимов

Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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