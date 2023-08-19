Тимофеева (Рощупкина) Зинаида Иванова
Место рождения
Дата рождения21.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894
Бракосочетание
01.06.1911
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1912
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Максимов
Рождение ребёнка
09.11.1913
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Максимов
Рождение ребёнка
03.04.1916
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Максимов
Смерть
Неизвестно