Астраханцов Осип Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Астраханцов Михайло Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Астраханцов Елисей Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Астраханцов Андрей Осипов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749