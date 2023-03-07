Астраханцов Осип Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Осип Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Астраханцов Михайло Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Астраханцов Влас Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Астраханцов Елисей Осипов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Астраханцов Андрей Осипов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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