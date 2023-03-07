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Астраханцов Андрей Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Астраханцов Осип Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Астраханцов Тарас Андреев

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Астраханцов Ефим Андреев

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Аксинья Андреева

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Астраханцов Симеон Андреев

Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Дарья Пименова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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