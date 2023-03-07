Астраханцов Андрей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Астраханцов Осип Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Астраханцов Тарас Андреев
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Аксинья Андреева
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Астраханцов Симеон Андреев
Мать ребёнка: Астраханцева Дарья Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762