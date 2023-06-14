Панжинская Феврония Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Панжинская Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Антонович
Рождение ребёнка
04.01.1899
Сын: Панжинский Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Панжинская Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно