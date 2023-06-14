Панжинская Феврония Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская Феврония Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Панжинская Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Антонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.01.1899

Сын: Панжинский Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Антонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Панжинская Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Антонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панжинский Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно
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