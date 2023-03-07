Зябкин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Зябкин Григорий Павлов
Мать: Зябкина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Зябкин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Зябкина Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1858
Сын: Зябкин Михаил Иванов
Мать ребёнка: Зябкина Марфа Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зябкина Марфа Никитина
Смерть
Неизвестно