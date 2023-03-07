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Зябкин Иван Григорьев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зябкин Григорий Павлов

Мать: Зябкина Ирина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Зябкин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Зябкина Марфа Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Зябкин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Зябкина Марфа Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зябкина Марфа Никитина

Смерть
Неизвестно
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