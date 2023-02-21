Махов Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Махов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1908
Дочь: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна
Мать ребёнка: Махова Параскева Ионовна
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Махов Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махова Параскева Ионовна
Смерть
Неизвестно