Махов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махов Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

1908 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1914 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Махов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1908

Дочь: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна

Мать ребёнка: Махова Параскева Ионовна

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Махов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махова Параскева Ионовна

Смерть
Неизвестно
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