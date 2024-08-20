Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

15.11.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Szwykowski H. Ogonczyk Bernard

Мать: Szwykowska (Karaś H.Dąbrowa) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Szwykowski H. Ogończyk Leon

Мать ребёнка: Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek

Мать ребёнка: Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna

Крещение
22.06.1811
Рождение ребёнка
16.03.1814

Сын: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz

Мать ребёнка: Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna

Смерть
15.11.1838

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