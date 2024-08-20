Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти15.11.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Szwykowski H. Ogończyk Leon
Мать ребёнка: Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek
Мать ребёнка: Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna
Крещение
22.06.1811
Рождение ребёнка
16.03.1814
Сын: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz
Мать ребёнка: Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna
Смерть
15.11.1838