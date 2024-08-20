Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Szwykowski H. Ogończyk Leon

Отец ребёнка: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek

Отец ребёнка: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej

Рождение ребёнка
16.03.1814

Сын: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz

Отец ребёнка: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej

Смерть
1816

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