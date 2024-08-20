Szwykowska (Abramowicz) Marcjanna Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Szwykowski H. Ogończyk Leon
Отец ребёнка: Szwykowski H. Ogończyk Kazimierz Bernard Andrzej
Рождение ребёнка
Около 1802
Рождение ребёнка
16.03.1814
Смерть
1816