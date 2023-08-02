Осоко Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1918
Дата смерти30.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.02.1940
Дочь: Maschenko Elena
Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич
Рождение ребёнка
02.01.1942
Дочь: Kravets Tatiana
Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич
Рождение ребёнка
28.07.1949
Дочь: Galina
Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осоко Даниил Ильич
Смерть
30.11.1994