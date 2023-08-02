Осоко Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоко Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1918

Дата смерти

30.11.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1942 г.р.
1949 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.02.1940

Дочь: Maschenko Elena

Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич

Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Kravets Tatiana

Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич

Рождение ребёнка
28.07.1949

Дочь: Galina

Отец ребёнка: Осоко Даниил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осоко Даниил Ильич

Смерть
30.11.1994
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