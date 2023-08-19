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Гордиенко Варфаламей Константинов

Место рождения

Мирополье, Сумська область

Дата рождения

08.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
13.02.1902

Сын: Гордиенко Симеон Варфаламеев

Мать ребёнка: Пятикоп Домникия

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1903

Дочь: Татиана Варфаламеевна

Мать ребёнка: Пятикоп Домникия

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
12.05.1905

Сын: Гордиенко Александр Варфаламеев

Мать ребёнка: Пятикоп Домникия

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Мария Варфаламеевна

Мать ребёнка: Пятикоп Домникия

Мирополье, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятикоп Домникия

Смерть
Неизвестно
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