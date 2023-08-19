Гордиенко Варфаламей Константинов
Место рождения
Дата рождения08.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1902
Сын: Гордиенко Симеон Варфаламеев
Мать ребёнка: Пятикоп Домникия
Рождение ребёнка
08.01.1903
Дочь: Татиана Варфаламеевна
Мать ребёнка: Пятикоп Домникия
Рождение ребёнка
12.05.1905
Сын: Гордиенко Александр Варфаламеев
Мать ребёнка: Пятикоп Домникия
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Мария Варфаламеевна
Мать ребёнка: Пятикоп Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятикоп Домникия
Смерть
Неизвестно