Капустина (Родионова) Авдотья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Родионова) Авдотья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Родионов Архип

Мать: не указана

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Капустин Александр Фомич

Отец ребёнка: Капустин Фома Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Фома Михайлович

Смерть
Неизвестно
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