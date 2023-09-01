Родионов Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Дочь: Капустина Авдотья Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Смерть
Неизвестно