Родионов Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Дочь: Капустина Авдотья Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Смерть
Неизвестно
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