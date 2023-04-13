Кравченко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кравченко Анисим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Кравченко Фома Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Смеяненко Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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