Кравченко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кравченко Анисим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Кравченко Фома Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Смеяненко Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно