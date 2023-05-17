Комова (Лебедева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова (Лебедева) Варвара Петровна

Место рождения

г. Бор, Нижегородская обл.

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бор, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
30.09.1920

Дочь: Завьялова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Могла родиться и не в самом Ярославле, так как семья перемещалась по Волге на пароходе или барже
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Комова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Комов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич

с. Мухино, Борский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Комов Борис Константинович

Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1926

Дочь: Найда Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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