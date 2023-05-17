Комова (Лебедева) Варвара Петровна
Место рожденияг. Бор, Нижегородская обл.
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бор, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
30.09.1920
Дочь: Завьялова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич
Могла родиться и не в самом Ярославле, так как семья перемещалась по Волге на пароходе или барже
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Комова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Комов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич
с. Мухино, Борский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Комов Борис Константинович
Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1926
Дочь: Найда Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: Комов Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно