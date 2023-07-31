Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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