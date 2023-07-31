Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Трофимович
Смерть
Неизвестно