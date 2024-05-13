Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1914

Муж: Сорокин Тимофей Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1915

Дочь: (Сорокина) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1917

Сын: Сорокин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1922

Сын: Сорокин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.06.1924

Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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