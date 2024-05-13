Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1914
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: (Сорокина) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.1917
Сын: Сорокин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.11.1918
Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1922
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.06.1924
Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Сергеевич
Смерть
Неизвестно