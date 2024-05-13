Сорокин Тимофей Сергеевич 29.04.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Тимофей Сергеевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.04.1896

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1896

Отец: Сорокин Сергей Федорович

Мать: Сорокина Васса Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Алейский Зерносовхоз, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Крещение
02.05.1896
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
25.01.1914

Жена: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1915

Дочь: (Сорокина) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1917

Сын: Сорокин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
15.06.1921
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
13.08.1922
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1922

Сын: Сорокин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.06.1924

Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.12.1942

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