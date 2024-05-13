Сорокин Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1896
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1896
Отец: Сорокин Сергей Федорович
Мать: Сорокина Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Алейский Зерносовхоз, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Крещение
02.05.1896
Бракосочетание
25.01.1914
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: (Сорокина) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна
Рождение ребёнка
12.04.1917
Сын: Сорокин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна
Рождение ребёнка
05.11.1918
Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна
Работа или профессия
15.06.1921
Работа или профессия
13.08.1922
Рождение ребёнка
09.10.1922
Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна
Рождение ребёнка
?.06.1924
Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина (Гладких) Любовь Арсеньевна
Смерть
?.12.1942