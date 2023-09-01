Петрова (Соколова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
26.05.1875
Сын: Лохмоткин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1880
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1881
Дочь: Лохмоткина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Щёголева Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Котова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1893
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1896
Сын: Лохматкин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вульфович Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1934