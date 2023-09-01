Петрова (Соколова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Соколова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Соколов Павел Семёнович

Мать: Соколова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1875

Сын: Лохмоткин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1880

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1881

Дочь: Лохмоткина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Щёголева Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Котова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1893

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1896

Сын: Лохматкин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вульфович Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Лохмоткин Николай Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1934
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