Колосова Марфа Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колосов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лукина Фелицата Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно