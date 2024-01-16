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Колосова Марфа Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лукина Фелицата Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Федот Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колосов Анисим Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Филиппович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Андрей Филиппович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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