Колосов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Фёдор Андреевич

Колосов Фёдор Андреевич

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колосов Андрей Филиппович

Мать: Колосова Марфа Осиповна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
25.08.1857

Сын: Колосов Моисей Фёдорович

Мать ребёнка: Колосова Мария Силовна?

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1861

Сын: Колосов Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Колосова Мария Силовна?

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Силовна?

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close