Колосов Фёдор Андреевич
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Колосов Андрей Филиппович
Мать: Колосова Марфа Осиповна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
25.08.1857
Мать ребёнка: Колосова Мария Силовна?
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Колосова Мария Силовна?
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Мария Силовна?
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно