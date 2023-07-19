Сереева (Векшина) Нэлли Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сереева (Векшина) Нэлли Александровна

Место рождения

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области

Дата рождения

05.03.1942

Дата смерти

19.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942

Отец: Векшин Александр Иванович

Мать: Петухова Екатерина Фёдоровна

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Бракосочетание
01.12.1961

Муж: Сергеев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
22.11.1962

Дочь: Жукова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Сергеев Виктор Михайлович

Выя, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Виктор Михайлович

Выя, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1973

Дочь: Сергеева Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Сергеев Виктор Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
19.07.2023
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

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