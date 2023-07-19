Сереева (Векшина) Нэлли Александровна
Место рожденияс. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Дата рождения05.03.1942
Дата смерти19.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942
с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Бракосочетание
01.12.1961
Рождение ребёнка
22.11.1962
Дочь: Жукова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Сергеев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1973
Дочь: Сергеева Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Сергеев Виктор Михайлович
Смерть
19.07.2023