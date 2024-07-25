Векшин Александр Иванович
Место рожденияс. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Дата рождения1918
Дата смерти22.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Векшин Иван Прокопьевич
Мать: не указана
с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1942
Дочь: Сереева Нэлли Александровна
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фёдоровна
с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Рождение ребёнка
04.10.1943
Дочь: Иванчик Галина Александровна
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фёдоровна
с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Смерть
22.08.1944
с. Анджейки. Польша