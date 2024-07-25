Векшин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векшин Александр Иванович

Место рождения

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области

Дата рождения

1918

Дата смерти

22.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Векшин Иван Прокопьевич

Мать: не указана

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.03.1942

Дочь: Сереева Нэлли Александровна

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фёдоровна

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Рождение ребёнка
04.10.1943

Дочь: Иванчик Галина Александровна

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фёдоровна

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Смерть
22.08.1944
с. Анджейки. Польша

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