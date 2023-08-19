Моисеенко (Болдырева) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1952
Бракосочетание
22.08.1980
Бракосочетание
22.08.1980
Муж: не указан
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.11.1981
Сын: Моисеенко Валерий Юрьевич
Отец ребёнка: Моисеенко Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1987
Дочь: Якунина Вероника Юрьевна
Отец ребёнка: Моисеенко Юрий Николаевич