Моисеенко (Болдырева) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко (Болдырева) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1952

Отец: Болдырев Евгений Иванович

Мать: Болдырева Зоя Алексеевна

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.08.1980

Муж: Моисеенко Юрий Николаевич

Бракосочетание
22.08.1980

Муж: не указан

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.11.1981

Сын: Моисеенко Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Моисеенко Юрий Николаевич

Барсово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.08.1987

Дочь: Якунина Вероника Юрьевна

Отец ребёнка: Моисеенко Юрий Николаевич

Барсово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
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