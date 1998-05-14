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Болдырев Евгений Иванович

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Место рождения

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.04.1926

Дата смерти

14.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926

Отец: Болдырев Иван Васильевич

Мать: Болдырева (Фадеева) Фекла Дроновна (Андроновна)

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева (Елистратова) Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
28.04.1952

Дочь: Моисеенко (Болдырева) Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Болдырева (Елистратова) Зоя Алексеевна

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Болдырев Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Болдырева (Елистратова) Зоя Алексеевна

Смерть
14.05.1998
Заварзино, Узловский муниципальный район, Тульская область

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