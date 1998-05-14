Болдырев Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения07.04.1926
Дата смерти14.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1952
Дочь: Моисеенко (Болдырева) Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Болдырева (Елистратова) Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Болдырев Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Болдырева (Елистратова) Зоя Алексеевна
Смерть
14.05.1998
Заварзино, Узловский муниципальный район, Тульская область