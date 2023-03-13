Мешенева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешенева Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Басалаева Мавра

Отец ребёнка: Мешеневъ Григорий

Рождение ребёнка
1784

Сын: Григорьевъ Федосей

Отец ребёнка: Мешеневъ Григорий

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Мешеневъ Григорий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешеневъ Григорий

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