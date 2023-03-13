Мешенева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Басалаева Мавра
Отец ребёнка: Мешеневъ Григорий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Григорьевъ Федосей
Отец ребёнка: Мешеневъ Григорий
Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Мешеневъ Григорий
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мешеневъ Григорий