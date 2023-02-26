Малашенкова Акилина Антонова
Место рожденияд.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Дата рождения1870
Дата смерти14.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
29.05.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
14.08.1892
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной1
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище