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Малашенкова Акилина Антонова

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Место рождения

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда

Дата рождения

1870

Дата смерти

14.08.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
29.05.1888

Муж: Малашенков Прохор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
14.08.1892
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной1
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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