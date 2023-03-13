Абаимовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Абаимовъ Терентий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Абаимовъ Яковъ
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абаимова Варвара