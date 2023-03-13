Абаимовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Абаимовъ Терентий

Мать: Абаимова Матрена Андреева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Абаимовъ Яковъ

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаимова Варвара

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