Бочкарёва Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти23.04.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1901
Сын: Бочкарёв Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
26.06.1904
Сын: Бочкарёв Ювеналий Евгеньевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
04.10.1908
Сын: Бочкарёв Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1911
Причина смерти: После родов