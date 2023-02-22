Бочкарёва Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

23.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Бочкарёв Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1904

Сын: Бочкарёв Ювеналий Евгеньевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Бочкарёв Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Евгений Фёдорович

Смерть
23.04.1911
Причина смерти: После родов
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