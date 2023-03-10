Борисоглебская Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисоглебская Александра Федоровна

Борисоглебская Александра Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1829

Сын: Борисоглебский Алексей Семенович

Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борисоглебский Василий Семенович

Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)

село Тишково Серпуховского уезда
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)

село Тишково Серпуховского уезда
Рождение ребёнка
1851

Сын: Борисоглебский Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)

села Тишково Серпуховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисоглебский Семен (старший)

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close