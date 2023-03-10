Борисоглебская Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1829
Сын: Борисоглебский Алексей Семенович
Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борисоглебский Василий Семенович
Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)
село Тишково Серпуховского уезда
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)
село Тишково Серпуховского уезда
Рождение ребёнка
1851
Сын: Борисоглебский Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Борисоглебский Семен (старший)
села Тишково Серпуховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850