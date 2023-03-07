Борисоглебский Семен (старший)
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Борисоглебский Авраамий Федорович
Мать: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
13.11.1829
Сын: Борисоглебский Алексей Семенович
Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борисоглебский Василий Семенович
Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Борисоглебский Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна
села Тишково Серпуховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850