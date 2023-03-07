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Борисоглебский Семен (старший)

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Место рождения

Ташково, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Борисоглебский Авраамий Федорович

Мать: Марфа Петрова

Ташково, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1829

Сын: Борисоглебский Алексей Семенович

Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борисоглебский Василий Семенович

Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна

Ташково, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна

Ташково, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Борисоглебский Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Борисоглебская Александра Федоровна

села Тишково Серпуховского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисоглебская Александра Федоровна

Смерть
После 1850
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